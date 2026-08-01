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Сенатор Шейкин опроверг информацию о цифровом рубле как инструменте слежки

Шейкин отметил, что цифровой рубль вводится для удобства и безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Цифровой рубль не является инструментом слежки за гражданами. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Парламентарий напомнил, что цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты, которую можно использовать в том числе для хранения средств. При этом в интернете распространяются опасения, что его якобы вводят для контроля за людьми.

«Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан», — объяснил Шейкин.

Сенатор подчеркнул, что создание цифрового рубля направлено на повышение безопасности средств и удобство пользователей.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что с 1 сентября 2026 года цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. Цифровая валюта будет использоваться наравне с наличными и средствами на банковских счетах.

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