Сенатор Шейкин опроверг информацию о цифровом рубле как инструменте слежки

Цифровой рубль не является инструментом слежки за гражданами. Об этом в интервью ТАСС заявил зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
Парламентарий напомнил, что цифровой рубль представляет собой новую форму российской валюты, которую можно использовать в том числе для хранения средств. При этом в интернете распространяются опасения, что его якобы вводят для контроля за людьми.
«Но на самом деле все очень просто. Это все делается для удобства и безопасности денег, которые вращаются в нашей стране и находятся на счетах у наших граждан», — объяснил Шейкин.
Сенатор подчеркнул, что создание цифрового рубля направлено на повышение безопасности средств и удобство пользователей.
Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что с 1 сентября 2026 года цифровой рубль не станет обязательным для граждан. Россияне смогут самостоятельно выбирать удобную форму денег. Цифровая валюта будет использоваться наравне с наличными и средствами на банковских счетах.