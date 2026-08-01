Маркировка мясной продукции станет обязательной с 1 августа

Чтобы снизить затраты бизнеса, ЦРПТ запустил программу поддержки для участников рынка из числа МСП. Она предусматривает компенсацию до 50% расходов на оборудование для маркировки и распространяется на компании, которые начинают работу с системой в августе и октябре этого года.