Bloomberg: Состояние богатейших россиян снизилось на $5,02 млрд

Сильнее остальных обеднел бизнесмен Михаил Прохоров. Его капитал уменьшился на $5,66 млрд и теперь оценивается в $10,9 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова* сократилось на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, а президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,44 млрд, до $23 млрд.