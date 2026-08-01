Bloomberg: Состояние богатейших россиян снизилось на $5,02 млрд

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Сильнее остальных обеднел бизнесмен Михаил Прохоров. Его капитал уменьшился на $5,66 млрд и теперь оценивается в $10,9 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова* сократилось на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, а президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,44 млрд, до $23 млрд.
Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,41 млрд, его состояние снизилось до $21,2 млрд. Капитал председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшился на $1,16 млрд и составил $22,6 млрд.
При этом некоторые российские участники рейтинга нарастили состояние. Капитал Виктора Вексельберга увеличился на $3,57 млрд, до $10,6 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов прибавил $1,79 млрд, а глава «Новатэка» Леонид Михельсон — $1,48 млрд.
Bloomberg публикует индекс с 2012 года. В него входят сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, а расчеты основаны в том числе на стоимости принадлежащих им акций.
В апреле Forbes назвал Мордашова богатейшим российским бизнесменом. Его состояние издание оценило в $37 млрд. Следом расположились Потанин с $29,7 млрд и Алекперов с $29,5 млрд.
* — 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.