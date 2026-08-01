Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Состояние богатейших россиян снизилось на $5,02 млрд

Российский бизнесмен Михаил Прохоров «обеднел» сильнее остальных.

Источник: Комсомольская правда

Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2026 года сократилось на $5,02 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.

Сильнее остальных обеднел бизнесмен Михаил Прохоров. Его капитал уменьшился на $5,66 млрд и теперь оценивается в $10,9 млрд. Состояние сооснователя Telegram Павла Дурова* сократилось на $1,86 млрд, до $12,5 млрд, а президента «Норникеля» Владимира Потанина — на $3,44 млрд, до $23 млрд.

Основатель «Лукойла» Вагит Алекперов потерял $1,41 млрд, его состояние снизилось до $21,2 млрд. Капитал председателя совета директоров НЛМК Владимира Лисина уменьшился на $1,16 млрд и составил $22,6 млрд.

При этом некоторые российские участники рейтинга нарастили состояние. Капитал Виктора Вексельберга увеличился на $3,57 млрд, до $10,6 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов прибавил $1,79 млрд, а глава «Новатэка» Леонид Михельсон — $1,48 млрд.

Bloomberg публикует индекс с 2012 года. В него входят сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты, а расчеты основаны в том числе на стоимости принадлежащих им акций.

В апреле Forbes назвал Мордашова богатейшим российским бизнесменом. Его состояние издание оценило в $37 млрд. Следом расположились Потанин с $29,7 млрд и Алекперов с $29,5 млрд.

* — 30 июля 2026 года Павел Дуров внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Биография Владимира Потанина
Крупный предприниматель и государственный деятель, Владимир Потанин — один из ключевых представителей крупного бизнеса постсоветской России. Он известен как многолетний участник процессов приватизации, корпоративного управления и развития металлургической отрасли. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше