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Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет увеличилась в Беларуси с 1 августа

Возрастные доплаты к пенсиям выросли в Беларуси с 1 августа 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет увеличилась в Беларуси с 1 августа 2026 года.

Размер возрастных доплат к пенсиям вырос на 4,1%. Для достигших 75−79 лет сумма стала 99,44 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 232,03 рубля.

Для белорусов, достигших 80 лет и старше (при учете надбавки на уход), с 1 августа сумма составит 198,89 рубля, при наличии инвалидности I группы — 265,18 рубля.

В Минтруда заметили, что возрастные доплаты к пенсиям получают около 570 000 белорусов в возрасте 75 лет и старше. Расходы на указанные доплаты в 2026 году составят более 980 миллионов рублей.

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