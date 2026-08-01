Минтруда: пенсия достигшим 75 и 80 лет увеличилась в Беларуси с 1 августа

Министерство труда и социальной защиты сообщило, что пенсия достигшим 75 и 80 лет увеличилась в Беларуси с 1 августа 2026 года.
Размер возрастных доплат к пенсиям вырос на 4,1%. Для достигших 75−79 лет сумма стала 99,44 рубля, а при наличии инвалидности I группы — 232,03 рубля.
Для белорусов, достигших 80 лет и старше (при учете надбавки на уход), с 1 августа сумма составит 198,89 рубля, при наличии инвалидности I группы — 265,18 рубля.
В Минтруда заметили, что возрастные доплаты к пенсиям получают около 570 000 белорусов в возрасте 75 лет и старше. Расходы на указанные доплаты в 2026 году составят более 980 миллионов рублей.
Ранее мы узнали, что изменилось в Беларуси с 1 августа 2026 года.
Кстати, синоптики сказали, какая погода будет в августе 2026 года в Беларуси: сначала 37-градусная жара, а затем — похолодание.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске на август 2026: список адресов, даты отключения.