Минтруда назвало суммы пособий по уходу за ребенком до трех лет с 1 августа

Размер указанной выплаты увеличился на 5,7%. В период с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года на первого ребенка выплата составит 1057,70 рубля (+ 56,84 рубля). На второго и последующих детей сумма пособия будет 1208,80 рубля (+ 64,96 рубля). На ребенка-инвалида размер пособия — 1359,90 рубля (+ 73,08 рубля).