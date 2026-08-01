Минтруда назвало суммы пособий по уходу за ребенком до трех лет с 1 августа

Министерство труда и социальной защиты Беларуси назвало суммы пособия по уходу за ребенком до трех лет с 1 августа.
Размер указанной выплаты увеличился на 5,7%. В период с 1 августа 2026 года по 31 января 2027 года на первого ребенка выплата составит 1057,70 рубля (+ 56,84 рубля). На второго и последующих детей сумма пособия будет 1208,80 рубля (+ 64,96 рубля). На ребенка-инвалида размер пособия — 1359,90 рубля (+ 73,08 рубля).
В Минтруда напомнили белорусам, что размеры пособия пересчитываются два раза в год: с 1 февраля и с 1 августа.
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