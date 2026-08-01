УФАС: Все аграрии Свердловской области обеспечены топливом

«Все, кто сейчас занимаются уборкой урожая или подготовкой к следующему сезону, обеспечены топливом для проведения осенних полевых работ, — сообщил он журналистам. — Могу со стопроцентной уверенностью сказать, какую потребность заявил каждый производитель на следующую неделю, месяц и квартал, потому что информацию получаем еженедельно в рамках заседаний оперативного штаба с участием ФАС, Минсельхоза, Минэкономразвития и областного правительства».