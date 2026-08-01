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УФАС: Все аграрии Свердловской области обеспечены топливом

Проблем с ГСМ нет ни у одного местного сельхозпроизводителя Свердловской области, заявил руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы России по региону Дмитрий Шалабодов.

«Все, кто сейчас занимаются уборкой урожая или подготовкой к следующему сезону, обеспечены топливом для проведения осенних полевых работ, — сообщил он журналистам. — Могу со стопроцентной уверенностью сказать, какую потребность заявил каждый производитель на следующую неделю, месяц и квартал, потому что информацию получаем еженедельно в рамках заседаний оперативного штаба с участием ФАС, Минсельхоза, Минэкономразвития и областного правительства».

Другим маркером для антимонопольного мониторинга является цена тонны ГСМ — не выше 95 тысяч рублей. На Среднем Урале ни один аграрий не покупает его дороже.

Интересно, что на территории региона собственные нефтебазы имеют только вертикально интегрированные холдинги (так называемые ВИНКи) и сельхозтоваропроизводители, однако последние закупают дизтопливо мелким оптом исключительно для своих нужд и не занимаются его перепродажами. Население пользуется АЗС, которые принадлежат либо ВИНКам, либо независимым участникам рынка.