Через аэропорт Астаны запущены регулярные грузовые рейсы гонконгской авиакомпании

Всего будут выполняться пять рейсов в неделю, это новый этап в развитии международной грузовой логистики Казахстана, подчеркнули в пресс-службе Международного аэропорта Астаны.
Как отметил на церемонии запуска зампредседателя Комитета гражданской авиации Бауыржан Умиралиев, это важное событие для авиационной и транспортно-логистической отрасли Казахстана. Приход одного из крупнейших мировых грузовых авиаперевозчиков подтверждает растущую роль страны как надежного транспортно-логистического хаба между Азией и Европой, заявил Умиралиев.
«Запуск регулярных рейсов Cathay Pacific Cargo стал результатом масштабной и планомерной работы Международного аэропорта Астаны по привлечению одного из ведущих мировых грузовых авиаперевозчиков. Работа над этим проектом велась на протяжении двух лет и включала многочисленные переговоры, рабочие встречи и консультации с представителями авиакомпании. Благодаря последовательной совместной работе сторон удалось достичь договоренностей о запуске регулярной транзитной программы через столичный аэропорт», — сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.
Cathay Pacific Cargo — грузовое подразделение национального авиаперевозчика Гонконга Cathay Pacific и один из крупнейших операторов грузовых авиаперевозок в мире.
Компания ежегодно перевозит свыше 1,5 млн тонн грузов, выполняя перевозки по более чем 40 грузовым направлениям собственной сетью и обеспечивая доставку грузов в сотни городов мира через международный авиационный хаб в Гонконге.
Cathay Cargo специализируется на перевозке электронной продукции, фармпрепаратов, скоропортящихся товаров, ценных и срочных грузов, а также является одним из мировых лидеров в области международной авиационной логистики.