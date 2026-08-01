Через аэропорт Астаны запущены регулярные грузовые рейсы гонконгской авиакомпании

«Запуск регулярных рейсов Cathay Pacific Cargo стал результатом масштабной и планомерной работы Международного аэропорта Астаны по привлечению одного из ведущих мировых грузовых авиаперевозчиков. Работа над этим проектом велась на протяжении двух лет и включала многочисленные переговоры, рабочие встречи и консультации с представителями авиакомпании. Благодаря последовательной совместной работе сторон удалось достичь договоренностей о запуске регулярной транзитной программы через столичный аэропорт», — сообщили в пресс-службе столичного аэропорта.