В Калининградской области зафиксирован рост цен на спички

В целом, по данным официальной статистики, индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2026 года по отношению к декабрю 2025 года составил 104,01%, в том числе на продовольственные товары — 102,86%, непродовольственные товары — 102,45%, услуги — 109,10%.