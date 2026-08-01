В Калининградской области зафиксирован рост цен на спички

Спички и зубная паста вошли в список самых подорожавших за полгода непродовольственных товаров в Калининградской области. Соответствующие данные приводит Калининградстат в публикации «Индексы цен и средние потребительские цены на товары и услуги в Калининградской области в июне 2026 года».
«Рост цен зафиксирован на спички на 25,34%, пасту зубную — на 13,96%, — отмечается в публикации. — Среди отдельных видов услуг увеличение потребительских цен произошло на посещение детского ясли-сада на 25,93%, прививку животного — на 20,87%, восстановление зуба пломбой — на 11,16%».
Из продуктов больше всего, по данным службы статистики, подорожали баранина (кроме бескостного мяса) — на 15,61%, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) — на 6,52%, яйца куриные — на 5,71%.
Снижение потребительских цен отмечено на шампунь (на 10,22%), смарт-часы (на 4,08%), на огурцы свежие (на 26,40%), крупу манную (на 5,97%).
В целом, по данным официальной статистики, индекс потребительских цен на товары и услуги в июне 2026 года по отношению к декабрю 2025 года составил 104,01%, в том числе на продовольственные товары — 102,86%, непродовольственные товары — 102,45%, услуги — 109,10%.