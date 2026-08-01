Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

«Для пенсионеров и предпенсионеров налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади принадлежащего им участка. Указанный вычет действует в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика», — рассказали в налоговой.
При этом если гражданин не сообщил, какой именно объект налогообложения он хотел бы выбрать, льгота применяется автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Кроме того, для предпенсионеров действует льгота по налогу на имущество, освобождающая от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например, квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м, уточнили в УФНС.
«Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с периода, в котором у гражданина возникло это право», — отметили в ведомстве.
Информация о статусе предпенсионера регулярно передается в ФНС России Социальным фондом.
В муниципалитетах также могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы. С нормативными актами представительных органов по месту нахождения объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».