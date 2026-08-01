Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

«Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с периода, в котором у гражданина возникло это право», — отметили в ведомстве.