Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимость

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. Пенсионеры и предпенсионеры получат льготы по налогам на недвижимое имущество, заявление для этого подавать не нужно. Об этом сообщили в УФНС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Для пенсионеров и предпенсионеров налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади принадлежащего им участка. Указанный вычет действует в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика», — рассказали в налоговой.

При этом если гражданин не сообщил, какой именно объект налогообложения он хотел бы выбрать, льгота применяется автоматически в отношении земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.

Кроме того, для предпенсионеров действует льгота по налогу на имущество, освобождающая от налогообложения один объект недвижимости каждого вида, неиспользуемый в предпринимательской деятельности. Например, квартира, жилой дом, садовый дом, гараж, хозпостройка до 50 кв. м, уточнили в УФНС.

«Если налогоплательщик не обратился в налоговый орган с заявлением о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, она предоставляется в беззаявительном порядке на основании сведений, полученных налоговым органом, начиная с периода, в котором у гражданина возникло это право», — отметили в ведомстве.

Информация о статусе предпенсионера регулярно передается в ФНС России Социальным фондом.

В муниципалитетах также могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы. С нормативными актами представительных органов по месту нахождения объектов недвижимости можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше