Арбузы в Петербурге подорожали из-за сокращения урожая и роста затрат

В Петербурге с началом сезона заметно выросли цены на арбузы и дыни. По данным аналитиков NTech, средняя стоимость арбуза за год увеличилась на 39% и достигла 66,4 рубля за килограмм, а дыни подорожали на 42% — до 151,5 рубля за килограмм, пишет КП-Петербург.