В Татарстане на ремонт парковки кабмина выделят около 1,7 млрд рублей

В Казани обновят парковочный комплекс рядом со зданием Кабинета министров Республики Татарстан. На эти цели выделят свыше миллиарда рублей.
В условиях преображающегося городского пространства внешний вид паркинга перестал соответствовать обновлённому окружению, поэтому власти приняли решение провести его масштабную реконструкцию.
Стоимость капитального ремонта многоуровневого служебного паркинга достигнет почти 1,7 миллиарда рублей. Примечательно, что выделенные средства более чем в два раза превышают сумму, потраченную на строительство самого здания Кабинета министров, которое сдали в конце 2021 года за 741 миллион рублей.
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