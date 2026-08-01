Bloomberg рассказал об экономическом возрождении Германии

Отмечается, что канцлер Фридрих Мерц продвигает реформы, направленные на стимулирование роста: изменения касаются налогов, пенсий, рынка труда и бюрократии. В планах также ежегодное снижение налогов на €10 млрд для низко- и среднеоплачиваемых работников. Расходы на оборону превысят €100 млрд в 2026 году, инфраструктурные вложения составят более €50 млрд в год.