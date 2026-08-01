Bloomberg рассказал об экономическом возрождении Германии

Долгожданное восстановление крупнейшей экономики Европы наконец начинает проявляться, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные этой недели, которые показали рост ВВП Германии во втором квартале выше прогнозов. Также был пересмотрен в сторону улучшения показатель за первый квартал.
Отмечается, что канцлер Фридрих Мерц продвигает реформы, направленные на стимулирование роста: изменения касаются налогов, пенсий, рынка труда и бюрократии. В планах также ежегодное снижение налогов на €10 млрд для низко- и среднеоплачиваемых работников. Расходы на оборону превысят €100 млрд в 2026 году, инфраструктурные вложения составят более €50 млрд в год.
Главный экономист Bank J. Safra Sarasin Карстен Юниус заявил: «Я оптимистичен, потому что реформы действительно меняют ситуацию. Расходы на инфраструктуру и оборону должны оказать значительное влияние на экономику Германии, которая демонстрирует высокую устойчивость, несмотря на войну с Ираном. Циклический подъем в ближайшие два года практически неизбежен».
По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, ВВП Германии вырастет на 1,1% в 2027 году и на 1,2% в 2028-м. Bloomberg Economics прогнозирует рост на 0,9% по итогам 2026 года.
При этом в публикации отмечаются и риски: эскалация конфликта США и Ирана может спровоцировать рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкие автопроизводители продолжают сокращать персонал на фоне падения продаж в Китае, высоких внутренних издержек и пошлин США. Volkswagen планирует сократить еще 50 тыс. рабочих мест, BMW предлагает добровольные увольнения тысячам сотрудников.
Глава Ассоциации семейных предприятий Германии Мартин Ванслебен отметил: «Германия теряет свои конкурентные преимущества. Во многих областях мы уже не настолько лучше — мы просто дороже».
Экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер предупредил, что инвестиции остаются на низком уровне, а ключевым риском для базового прогноза остается новая эскалация конфликта США и Ирана.
До этого в Германии выросли цены на бензин и дизельное топливо из-за эскалации войны в Иране. Особенно резко подорожало дизельное топливо. Помимо увеличения стоимости заправки и отопления, резкий рост цен вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. Более высокие цены на энергоносители увеличивают стоимость транспортировки, производства и, в конечном итоге, множества товаров.