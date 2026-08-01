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Bloomberg рассказал об экономическом возрождении Германии

Экономика Германии демонстрирует признаки долгожданного восстановления — аналитики прогнозируют рост на 1,1% в 2027 году и на 1,2% в 2028-м на фоне масштабных расходов на инфраструктуру и оборону.

Источник: AP 2024

Долгожданное восстановление крупнейшей экономики Европы наконец начинает проявляться, пишет Bloomberg, ссылаясь на данные этой недели, которые показали рост ВВП Германии во втором квартале выше прогнозов. Также был пересмотрен в сторону улучшения показатель за первый квартал.

Отмечается, что канцлер Фридрих Мерц продвигает реформы, направленные на стимулирование роста: изменения касаются налогов, пенсий, рынка труда и бюрократии. В планах также ежегодное снижение налогов на €10 млрд для низко- и среднеоплачиваемых работников. Расходы на оборону превысят €100 млрд в 2026 году, инфраструктурные вложения составят более €50 млрд в год.

Главный экономист Bank J. Safra Sarasin Карстен Юниус заявил: «Я оптимистичен, потому что реформы действительно меняют ситуацию. Расходы на инфраструктуру и оборону должны оказать значительное влияние на экономику Германии, которая демонстрирует высокую устойчивость, несмотря на войну с Ираном. Циклический подъем в ближайшие два года практически неизбежен».

По прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg, ВВП Германии вырастет на 1,1% в 2027 году и на 1,2% в 2028-м. Bloomberg Economics прогнозирует рост на 0,9% по итогам 2026 года.

При этом в публикации отмечаются и риски: эскалация конфликта США и Ирана может спровоцировать рост цен на нефть и газ. Кроме того, немецкие автопроизводители продолжают сокращать персонал на фоне падения продаж в Китае, высоких внутренних издержек и пошлин США. Volkswagen планирует сократить еще 50 тыс. рабочих мест, BMW предлагает добровольные увольнения тысячам сотрудников.

Глава Ассоциации семейных предприятий Германии Мартин Ванслебен отметил: «Германия теряет свои конкурентные преимущества. Во многих областях мы уже не настолько лучше — мы просто дороже».

Экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер предупредил, что инвестиции остаются на низком уровне, а ключевым риском для базового прогноза остается новая эскалация конфликта США и Ирана.

До этого в Германии выросли цены на бензин и дизельное топливо из-за эскалации войны в Иране. Особенно резко подорожало дизельное топливо. Помимо увеличения стоимости заправки и отопления, резкий рост цен вызывает опасения по поводу инфляции и нагрузки на мировую экономику. Более высокие цены на энергоносители увеличивают стоимость транспортировки, производства и, в конечном итоге, множества товаров.

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