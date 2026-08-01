В Уфе нашли вакансию с зарплатой до 350 тысяч рублей

На втором месте оказалась вакансия машиниста автокрана 7 разряда в «Башнефтегеофизике» с зарплатой до 230 тысяч рублей. Машинист промывочного агрегата в компании «Озна-Сервис» может рассчитывать на доход до 210 тысяч рублей.