Ирак намерен увеличить экспорт нефти через Турцию

Худейр добавил, что отношения в нефтегазовой отрасли с Турцией не ограничиваются транзитом нефти через Джейхан, а распространяются на более широкие инвестиционные возможности. Министр сообщил, что между сторонами проходят «интенсивные обсуждения относительно инвестиций и разработки месторождений в Ираке, а также установления стратегических партнерства между иракскими и турецкими компаниями в секторах добычи и переработки».