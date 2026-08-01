Ирак намерен увеличить экспорт нефти через Турцию

РАБАТ, 1 августа. /ТАСС/. Ирак стремится увеличить экспорт нефти через турецкий средиземноморский порт Джейхан до 1,5 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил министр нефти арабской республики Басем Мухаммед Худейр.
«Предпринимаются усилия по увеличению вдвое объема экспорта иракской нефти в рамках нового рамочного соглашения с Турцией», — указал Худейр. Он подтвердил, что подписанное с Анкарой соглашение устанавливает максимальную экспортную мощность приблизительно в 750 тыс. баррелей в сутки, однако, по его словам, «стороны намерены в течение этого года разработать договор с целью повышения экспортного потолка до 1,5 млн баррелей в сутки».
Худейр добавил, что отношения в нефтегазовой отрасли с Турцией не ограничиваются транзитом нефти через Джейхан, а распространяются на более широкие инвестиционные возможности. Министр сообщил, что между сторонами проходят «интенсивные обсуждения относительно инвестиций и разработки месторождений в Ираке, а также установления стратегических партнерства между иракскими и турецкими компаниями в секторах добычи и переработки».
Ранее глава турецкого Минэнерго Алпарслан Байрактар сообщил о подписании между Ираком и Турцией годичного соглашения о поставках нефти на мировые рынки по нефтепроводу от месторождений Киркука на севере Ирака до турецкого порта Джейхан, протяженность которого составляет 970 км. Десятилетнее межправительственное соглашение по транзиту нефти по этой магистрали истекло 27 июля.