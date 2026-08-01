МАГАТЭ сообщила о 23-м случае потери внешнего электроснабжения ЗАЭС

В предыдущий раз пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке 30 июля. Тогда, по данным станции, специалисты обнаружили беспилотник «в непосредственной близости от здания хранения транспортера», с помощью которого перевозят контейнеры с отработавшим ядерным топливом. В результате инцидента никто не пострадал, ничего также не было разрушено.