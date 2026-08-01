МАГАТЭ сообщила о 23-м случае потери внешнего электроснабжения ЗАЭС

Запорожская АЭС в 23-й раз с начала военного конфликта России и Украины лишилась внешнего электроснабжения, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает пресс-служба агентства в X.
По его словам, резервное питание систем охлаждения реакторов и других критически важных объектов станции почти два часа обеспечивали аварийные дизельные генераторы.
Причина отключения последней оставшейся линии внешнего электроснабжения «Ферросплавная-1» пока не установлена.
В 18:21 мск пресс-служба ЗАЭС сообщила о восстановлении внешнего электроснабжения. По данным станции, электроснабжение было отключено из-за срабатывания автоматики «по технической причине». «В момент потери внешнего питания резервные дизель-генераторы сработали в штатном режиме, обеспечив надежное электроснабжение систем, важных для безопасности станции», — говорится в сообщении. Напряжение было восстановлено в течение часа.
В предыдущий раз пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке 30 июля. Тогда, по данным станции, специалисты обнаружили беспилотник «в непосредственной близости от здания хранения транспортера», с помощью которого перевозят контейнеры с отработавшим ядерным топливом. В результате инцидента никто не пострадал, ничего также не было разрушено.
Представитель МИД России Мария Захарова заявила после этого, что атаками на ЗАЭС Украина рискует спровоцировать крупную радиационную аварию.
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