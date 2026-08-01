Мерц запускает реформы: экономика Германии рванет в 2027 году

Крупнейшая экономика Европы демонстрирует признаки долгожданного оживления. По данным Bloomberg, опубликованным на этой неделе, рост ВВП Германии во втором квартале превысил прогнозы аналитиков, а показатели за первый квартал также были пересмотрены в сторону повышения.
Оптимизм экспертов связывают с масштабными государственными вливаниями и налоговыми послаблениями. Канцлер Фридрих Мерц продвигает пакет реформ, затрагивающих налоговую систему, пенсионное обеспечение, рынок труда и административные процедуры. В частности, для низко- и среднеоплачиваемых категорий работников запланировано ежегодное снижение налоговых отчислений на общую сумму 10 млрд евро.
Особый акцент в обновленной стратегии сделан на финансирование обороны и инфраструктуры. В текущем году расходы на военные нужды превысят отметку в 100 млрд евро, а ежегодные вложения в развитие дорог, мостов и инженерных сетей составят более 50 млрд евро.
Главный экономист банка Bank J. Safra Sarasin Карстен Юниус назвал эти меры драйверами системного подъема. По его словам, несмотря на внешние конфликты, в том числе эскалацию напряженности с Ираном, немецкая промышленность демонстрирует высокий запас прочности, а циклический рост в ближайшие два года практически неизбежен.
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных агентством, предполагает увеличение ВВП на 1,1% в 2027 году и на 1,2% в 2028-м. Собственные расчеты Bloomberg Economics дают более сдержанную оценку для текущего периода — рост на 0,9% по итогам 2026 года.
Вместе с тем издание указывает на сохраняющиеся риски. Эскалация военного противостояния между США и Ираном способна вызвать скачок цен на углеводороды, что ударит по энергоемким производствам. Отдельная проблема — автомобилестроительный сектор. Немецкие концерны вынуждены сокращать штат на фоне падения спроса в Китае, высоких внутренних затрат и введения пошлин со стороны Соединенных Штатов. Так, Volkswagen намерен провести дальнейшее сокращение 50 тыс. рабочих мест, а BMW предлагает добровольные увольнения нескольким тысячам сотрудников.
Глава Ассоциации семейных предприятий Германии Мартин Ванслебен констатировал утрату былых конкурентных преимуществ. Он отметил, что по многим позициям немецкие производители уже не превосходят мировых конкурентов по качеству, но при этом остаются существенно дороже.
Экономист Bloomberg Economics Мартин Адеммер обратил внимание на то, что инвестиционная активность в стране продолжает оставаться на низком уровне. Основным препятствием для реализации базового сценария он назвал возможный новый виток конфликта США и Ирана, способный дестабилизировать рынки энергоресурсов.
На этом фоне в Германии уже зафиксирован рост цен на бензин и дизельное топливо, спровоцированный нестабильностью на Ближнем Востоке. Особенно ощутимо подорожало дизельное топливо, что создает дополнительную нагрузку на транспортную логистику и производственные цепочки. Удорожание энергоносителей, в свою очередь, повышает риски возобновления инфляционного давления.
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