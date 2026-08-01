Мерц запускает реформы: экономика Германии рванет в 2027 году

Вместе с тем издание указывает на сохраняющиеся риски. Эскалация военного противостояния между США и Ираном способна вызвать скачок цен на углеводороды, что ударит по энергоемким производствам. Отдельная проблема — автомобилестроительный сектор. Немецкие концерны вынуждены сокращать штат на фоне падения спроса в Китае, высоких внутренних затрат и введения пошлин со стороны Соединенных Штатов. Так, Volkswagen намерен провести дальнейшее сокращение 50 тыс. рабочих мест, а BMW предлагает добровольные увольнения нескольким тысячам сотрудников.