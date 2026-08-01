Bloomberg предупредил о росте цен на продукты из-за жары и конфликтов

На этой неделе The Economist писал, что на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области может быть парализован экспорт украинской сельхозпродукции. Через регион проходит 90% экспорта украинского зерна и масличных культур, а в этом году в стране рассчитывают собрать рекордные 81 млн т зерновых и масличных культур. В частности, датская судоходная компания Maersk объявила о переносе разгрузки своих судов из Черноморска в Констанцу (Румыния). Директор одесской компании Trident Maritime Алексей Смоляр, в свою очредь, сообщил, что крупные судоходные компании перестали заходить в украинские порты.