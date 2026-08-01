Bloomberg предупредил о росте цен на продукты из-за жары и конфликтов

Конфликты и погодные условия создают угрозу для ключевых сельскохозяйственных регионов мира, что чревато новой волной роста цен на продовольствие, сообщает Bloomberg.
Конфликт на Украине затрудняет поставки из Черноморского региона, указывает агентство. На долю России и Украины приходится более четверти мирового рынка пшеницы, почти две трети экспорта подсолнечного масла и десятая часть поставок кукурузы. В июле цены на пшеницу выросли более чем на 10%, что может стать самым значительным месячным скачком с 2024 года, отмечает агентство.
На этой неделе The Economist писал, что на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области может быть парализован экспорт украинской сельхозпродукции. Через регион проходит 90% экспорта украинского зерна и масличных культур, а в этом году в стране рассчитывают собрать рекордные 81 млн т зерновых и масличных культур. В частности, датская судоходная компания Maersk объявила о переносе разгрузки своих судов из Черноморска в Констанцу (Румыния). Директор одесской компании Trident Maritime Алексей Смоляр, в свою очредь, сообщил, что крупные судоходные компании перестали заходить в украинские порты.
Украинская аграрная конфедерация (УАК) в июле заявила, что если в рамках зерновой сделки (летом 2023 года Кремль заявил о фактическом прекращении действия сделки, обосновав это невыполнением ряда договоренностей, касающихся России) порты в Одесской области — Одесса, Черноморск и Южный — могли обрабатывать до 6 млн т грузов в месяц, то к текущему моменту отгрузка упала в среднем до 4 млн метрических тонн зерна ежемесячно.
Украинские трейдеры не исключают, что перенаправят часть экспорта зерна через Дунай и Румынию на фоне перебоев с поставками через одесские порты, писала Financial Times.
Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по целям в украинских портах. В частности, 1 августа ведомство заявило, что в одесском порту были атакованы резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ, а в Николаеве — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.
Другие ключевые регионы-производители зерна сталкиваются с экстремальными погодными условиями, а фермеры испытывают давление из-за роста цен на топливо и удобрения на конфликта вокруг Ирана. Европа, страдающая от жары, засухи и лесных пожаров, готовится к самому значительному за последние десятилетия спаду производства зерновых. Ожидается, что из-за засушливой погоды сократится урожай пшеницы и в Австралии.
Напряженная ситуация складывается и в регионах, выращивающих рис, от Вьетнама до Филиппин, из-за Эль-Ниньо — климатического явления, которое приводит к резкому повышению температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане. Индия, крупнейший в мире производитель и экспортер риса, столкнулась с дефицитом муссонных дождей.
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