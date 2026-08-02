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Нацбанк сохранил курс доллара и курс евро на 2 августа

Нацбанк установил курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 2 августа, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком установлены валютные курсы на 2 августа, воскресенье. Так, курс доллара, курс евро и курс российского рубля были сохранены в значениях, установленных еще перед выходными и в последний день июля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 2 августа, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9133 белорусского рубля, 1 евро — 3,3402 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6624 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на пятницу, 31 июля, и субботу, 1 августа, курс доллара, курс евро и курс российского рубля не поменялись в воскресенье, 2 августа..

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