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Ереван открывает новый рынок: Армения начинает поставки рыбы в Грузию

Армения и Грузия завершили переговоры о начале поставок армянской рыбной продукции на грузинский рынок.

Армения и Грузия завершили переговоры о начале поставок армянской рыбной продукции на грузинский рынок. Об этом сообщили в дипломатическом представительстве Еревана в Тбилиси.

В посольстве отметили успешное завершение переговорного процесса и подтвердили намерение продолжать работу с грузинской стороной для углубления торгово-экономического взаимодействия. Расширение ассортимента экспортируемых товаров рассматривается как один из приоритетов двусторонних отношений.

Предыдущие ограничения на поставки рыбы из Армении в Россию были введены Россельхознадзором в июне после выявления нарушений в продукции. В этой связи поиск альтернативных каналов сбыта на соседних рынках стал для армянских производителей стратегической задачей.

Ранее мы писали: Раскрыто, кто возглавил фракцию «Сильная Армения» в новом парламенте страны.

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