Правила провоза животных и багажа в автотранспорте и такси обновятся с сентября

Не допускаются к перевозке багажа и провозу в составе ручной клади в общественном транспорте и такси зловонные и опасные (легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые) вещества, радиоактивные материалы, а также вещи, загрязняющие транспортные средства или одежду пассажиров. Если в прежней версии правил запрещалась перевозка оружия без чехлов и упаковки, то теперь она допускается только в случаях и порядке, предусмотренных законодательством РФ.