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АЭС «Пакш» в Венгрии отключат впервые за 44 года

Работу атомной станции остановят 2 августа из-за обмеления Дуная, сообщил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр.

БУДАПЕШТ, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил об отключении АЭС «Пакш» 2 августа из-за обмеления Дуная, вызванного жаркой погодой.

«В связи с дальнейшим снижением уровня воды в Дунае в 1:30 ночи (2 августа, 2:30 по мск) на АЭС “Пакш” отключат предпоследний энергоблок. Таким образом, мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра [утром], впервые за 44 года, она будет полностью остановлена», — написал венгерский премьер на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

Агентство Reuters ранее сообщало, что Мадьяр допустил остановку работы АЭС «Пакш» на несколько недель из-за падения уровня воды в Дунае, поскольку низкий уровень воды препятствует охлаждению реакторов. Изначально предполагалось, что станция приостановит работу 3 августа.

Из-за аномальной жары и засухи в Центральной Европе уровень воды в Дунае понизился до минимальных за историю его измерения значений. Министр экономики и энергетики Венгрии Иштван Капитань охарактеризовал ситуацию с мелководьем беспрецедентной для республики.

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