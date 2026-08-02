АЭС «Пакш» в Венгрии отключат впервые за 44 года

«В связи с дальнейшим снижением уровня воды в Дунае в 1:30 ночи (2 августа, 2:30 по мск) на АЭС “Пакш” отключат предпоследний энергоблок. Таким образом, мощность станции сократится до 240 мегаватт, а завтра [утром], впервые за 44 года, она будет полностью остановлена», — написал венгерский премьер на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).