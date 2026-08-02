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«Идет полным ходом». Путин — о строительстве ВСМ

Российский лидер поздравил железнодорожников с профессиональным праздником.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие стратегически важной для страны отрасли, а также рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали.

«Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России», — сказал президент.

Он отметил, что российские железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, в том числе электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность грузовых и пассажирских перевозок.

«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — отметил Путин.