«Идет полным ходом». Путин — о строительстве ВСМ

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие стратегически важной для страны отрасли, а также рассказал о строительстве высокоскоростной магистрали.
«Сердечно поздравляю с праздником работников и ветеранов железнодорожного транспорта России», — сказал президент.
Он отметил, что российские железнодорожники активно внедряют новейшие технологии, в том числе электронную логистику, цифровизацию сервисов и услуг, повышают безопасность, скорость, доступность грузовых и пассажирских перевозок.
«Полным ходом идет строительство первой отечественной высокоскоростной магистрали», — отметил Путин.