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Названы регионы с самыми низкими показателями безработицы

Речь идет о Калужской и Нижегородской областях, говорится в докладе Росстата.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Согласно последним данным, в Калужской и Нижегородской областях показатель безработицы составил 0,9%

В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%.

В июне 2026 уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%.