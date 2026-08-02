Названы регионы с самыми низкими показателями безработицы

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Калужская и Нижегородская области демонстрируют самые низкие показатели уровня безработицы в России. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».
Согласно последним данным, в Калужской и Нижегородской областях показатель безработицы составил 0,9%
В Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Хакасии, Новгородской области безработица находится на уровне 1%.
В июне 2026 уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в стране составил 2,2%.