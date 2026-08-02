УАЗ закрепил народное название «Буханка» за семейством СГР

Ранее Life.ru рассказывал, что китайский электромобильный бренд Avatr установил рекорд недельных продаж в России, практически обнулив складские запасы дилеров. За семь дней на учёт поставили 155 машин, а всего за месяц владельцами стали 442 человека — больше, чем за первые 26 недель года. Марка заняла первое место среди производителей электрокаров в стране.