Крупные отели с 1 сентября будут заселять с помощью «Макса»

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с 1 сентября предоставить возможность заселять гостей с помощью «Макса». Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с отельерами в начале июля.
«С 1 сентября этого года, если у зарегистрированного гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи “Макс”, — заявил Решетников владельцам отелей.
В апреле пресс-служба мессенджера сообщала, что пользователи «Макса» теперь могут проходить регистрацию в отелях с помощью «Цифрового ID» вместо заполнения бумажной анкеты. Гостю достаточно открыть одноименный раздел в приложении и показать сотруднику отеля штрих-код, который будет отсканирован.