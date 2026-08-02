Объявлен конкурс на поднятие со дна Обского моря остатков барж под Новосибирском

Согласно конкурсной документации, подрядчик должен поднять со дна Обского моря остатки трех барж. Габариты судов: 62 на 10,5 м, 68 на 8,8 м и 64 на 9,8 м. «Трюмы барж частично замыты песком, транспортировка по воде при помощи буксировщика невозможна», — подчеркивается в сообщении. Работы должны быть выполнены к 15 декабря 2026 года.