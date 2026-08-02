Россиянам рассказали, как правильно сохранить и приумножить сбережения

По результатам проведенных в июле в РФ опросов, 47,9% респондентов предпочитают откладывать свободные деньги. В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин объяснил, как правильно сохранить и приумножить накопленные средства.
«Лучшим вариантом сбережения средств и их приумножения является в настоящее время банковский вклад. Ставки по ним значительно превосходят уровень инфляции (в 2−3 раза). Более того, средства вкладчиков до 1,4 млн рублей в каждом банке застрахованы АСВ, включая начисленные проценты», — сказал он.
По словам экономиста, вне зависимости от объёма свободных денежных средств, часть стоит оставить на накопительном счёте с начислением процентов на ежедневный остаток, чтобы одновременно была возможность воспользоваться ими при первой необходимости без потери процентов.
«Например, если сумма средств составляет 100 тысяч рублей, то половину можно разместить на банковском вкладе на полгода, а вторую половину оставить на накопительном счёте. Если сегодня открыть вклад на 50 тысяч рублей под 13,5% на 6 месяцев, то за полгода 50 тысяч рублей превратятся примерно в 53,4 тысячи рублей с учётом начисленных процентов, а при размещении 50 тысяч рублей на накопительном счёте с начислением на ежедневный остаток при ставке в размере 13% получится заработать за месяц свыше 500 рублей. Но тут нужно учитывать, что ставка по накопительному счёту в любой момент банком может быть изменена», — объяснил эксперт.
Балынин уточнил, что при наличии более крупной суммы её стоит разбить на несколько вкладов.
«Если сумма доступных для размещения средств составляет 1 млн рублей, то целесообразно 100 тысяч рублей оставить на накопительном счёте с начислением процентов на ежедневный остаток, а остальные 900 тысяч рублей разбить на 3 равные части с распределением по трём вкладам: вклад на 3 месяца, вклад на 6 месяцев и вклад под плавающую ставку, привязанную к ключевой. При размещении 100 тысяч рублей на накопительном счёте при ставке в размере 13% за месяц получится заработать около 1,1 тысячи рублей. Вклад на 300 тысяч рублей под 13,5% на 6 месяцев превратит эту сумму примерно в 320,3 тысячи рублей с учётом начисленных процентов. При размещении 300 тысяч рублей под 14% на 3 месяца получится заработать примерно 10,5 тысячи рублей», — добавил он.
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