Россиянам рассказали, как правильно сохранить и приумножить сбережения

«Например, если сумма средств составляет 100 тысяч рублей, то половину можно разместить на банковском вкладе на полгода, а вторую половину оставить на накопительном счёте. Если сегодня открыть вклад на 50 тысяч рублей под 13,5% на 6 месяцев, то за полгода 50 тысяч рублей превратятся примерно в 53,4 тысячи рублей с учётом начисленных процентов, а при размещении 50 тысяч рублей на накопительном счёте с начислением на ежедневный остаток при ставке в размере 13% получится заработать за месяц свыше 500 рублей. Но тут нужно учитывать, что ставка по накопительному счёту в любой момент банком может быть изменена», — объяснил эксперт.