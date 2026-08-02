Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сок и нектар в магазине

Содержание сока в составе должно быть не менее 20−50 или 100% напитка, сообщили в ведомстве.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Содержание сока в нектаре должно быть не менее 20−50% в зависимости от вида фруктов или овощей, в морсе — не менее 15%, а в соке — 100%, рассказали ТАСС в Роскачестве.

«При покупке стоит обращать внимание непосредственно на упаковку продукта и обозначения на ней. В соке должно быть не менее 100% сока, в нектаре — не менее 20−50% в зависимости от вида фруктов или овощей, а в морсе — не менее 15%», — говорится в сообщении.

Также в магазине необходимо проверять состояние упаковки и ее целостность. Так, наличие трещин, вздутий или вмятин на ней может свидетельствовать о нарушении герметичности. Кроме того, значение имеет тип упаковки. Например, картонная многослойная упаковка не пропускает солнечный свет, позволяя дольше сохранять натуральные вкусовые свойства напитка.

Кроме того, при покупке сока в Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение продукции, отмеченной российским знаком качества. «Такая продукция подтвердила соответствие как обязательным требованиям к качеству, так и повышенным стандартам Роскачества. Сегодня в этой товарной категории девять действующих знаков качества — их получили томатные, яблочные и вишневые нектары и соки», — добавили там.

«Напиток может быть свежевыжатым, прямого отжима и восстановленным. Сок прямого отжима делают из свежих фруктов или овощей, пастеризуют и сразу разливают по упаковкам. Восстановленный сок производят из концентрата, из которого предварительно удалена часть воды. Благодаря этой процедуре напиток становится гуще и удобнее для транспортировки», — рассказали в Роскачестве.

При этом сахар допускается и в соках прямого отжима, и в восстановленных. Однако на упаковке должно быть указано «сок с сахаром» или «с добавлением сахара», а сама добавка должна входить в состав продукта. «При этом сахар не может быть в качестве полноценной замены природных веществ в напитке», — подчеркнули в Роскачестве.