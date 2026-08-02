В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сок и нектар в магазине

При этом сахар допускается и в соках прямого отжима, и в восстановленных. Однако на упаковке должно быть указано «сок с сахаром» или «с добавлением сахара», а сама добавка должна входить в состав продукта. «При этом сахар не может быть в качестве полноценной замены природных веществ в напитке», — подчеркнули в Роскачестве.