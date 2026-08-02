В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать сок и нектар в магазине

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Содержание сока в нектаре должно быть не менее 20−50% в зависимости от вида фруктов или овощей, в морсе — не менее 15%, а в соке — 100%, рассказали ТАСС в Роскачестве.
«При покупке стоит обращать внимание непосредственно на упаковку продукта и обозначения на ней. В соке должно быть не менее 100% сока, в нектаре — не менее 20−50% в зависимости от вида фруктов или овощей, а в морсе — не менее 15%», — говорится в сообщении.
Также в магазине необходимо проверять состояние упаковки и ее целостность. Так, наличие трещин, вздутий или вмятин на ней может свидетельствовать о нарушении герметичности. Кроме того, значение имеет тип упаковки. Например, картонная многослойная упаковка не пропускает солнечный свет, позволяя дольше сохранять натуральные вкусовые свойства напитка.
Кроме того, при покупке сока в Роскачестве рекомендуют отдавать предпочтение продукции, отмеченной российским знаком качества. «Такая продукция подтвердила соответствие как обязательным требованиям к качеству, так и повышенным стандартам Роскачества. Сегодня в этой товарной категории девять действующих знаков качества — их получили томатные, яблочные и вишневые нектары и соки», — добавили там.
«Напиток может быть свежевыжатым, прямого отжима и восстановленным. Сок прямого отжима делают из свежих фруктов или овощей, пастеризуют и сразу разливают по упаковкам. Восстановленный сок производят из концентрата, из которого предварительно удалена часть воды. Благодаря этой процедуре напиток становится гуще и удобнее для транспортировки», — рассказали в Роскачестве.
При этом сахар допускается и в соках прямого отжима, и в восстановленных. Однако на упаковке должно быть указано «сок с сахаром» или «с добавлением сахара», а сама добавка должна входить в состав продукта. «При этом сахар не может быть в качестве полноценной замены природных веществ в напитке», — подчеркнули в Роскачестве.