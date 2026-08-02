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Эксперт Красильников рассказал, кто чаще покупает высокопроизводительные ПК

Речь идет о людях 35−40 лет с самостоятельным доходом, заявил основатель и владелец одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров HYPERPC.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Молодые энтузиасты перестали быть основными покупателями высокопроизводительных компьютеров за последние годы, эту нишу заняли взрослые люди с постоянным доходом. Об этом ТАСС сообщил основатель и владелец одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров HYPERPC Александр Красильников.

«Наш основной клиент сегодня — взрослый человек 30−45 лет с самостоятельным доходом, семьей и профессией. Это буквально тот же школьник из двухтысячных, только теперь он руководитель, предприниматель, инженер или врач», — сказал он.

Эксперт отметил, что наряду с частными покупателями выросла доля профессионалов, которым вычислительная мощность необходима для работы. Среди них — разработчики, архитекторы, специалисты по трехмерной графике, видеомонтажу и исследователи. Кроме того, компания поставляет технику компьютерным клубам, студиям, корпоративным заказчикам и лабораториям.

По словам Красильникова, современные покупатели меньше интересуются подбором отдельных комплектующих и чаще ожидают готовое решение с гарантией и сервисным сопровождением. Около половины клиентов компании приходят по рекомендации.