Эксперт Федорченко назвал наиболее востребованные квартиры в России

«Популярностью пользуются средние и большие квартиры, и это вполне логично. И президент ставил цель достичь обеспеченности 33 кв. м на человека к 2030 году. Сейчас обеспеченность уже подросла до 30 м на человека, и люди не готовы ютиться в крохотных студиях, семьям нужны большие квартиры. Однако сейчас пик спроса это порядка 40−50 квадратов», — сказал он.