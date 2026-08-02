Эксперт Федорченко назвал наиболее востребованные квартиры в России

НОВОСИБИРСК, 2 августа. /ТАСС/. Покупательский спрос на рынке жилья в России в основном сконцентрирован на квартирах площадью 40−50 кв. м. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Российского союза строителей, координатор Национального объединения изыскателей и проектировщиков и Национального объединения строителей в Сибири Максим Федорченко.
«Популярностью пользуются средние и большие квартиры, и это вполне логично. И президент ставил цель достичь обеспеченности 33 кв. м на человека к 2030 году. Сейчас обеспеченность уже подросла до 30 м на человека, и люди не готовы ютиться в крохотных студиях, семьям нужны большие квартиры. Однако сейчас пик спроса это порядка 40−50 квадратов», — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что такой показатель обусловлен соотношением средних дохода семьи, размера платежа по рыночной ипотеке и цены одного квадратного метра жилья, а также ограничениями семейной ипотеки. «Что по рыночной ипотеке для средней семьи максимальный платеж позволяет получить 6 млн рублей, что по льготной семейной ипотеке — 6 млн ограничение. И то и другое дает возможность приобрести жилье площадью 40−50 кв. м», — добавил он.
Федорченко отметил, что спрос на квартиры с большей площадью будет расти с увеличением покупательской способности. Однако популярность так называемых микроквартир снижается, они остаются актуальны в основном как первое приобретение жилья, инвестиционный актив или для проживания одного молодого человека.