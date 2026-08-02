Аудиторы сомневаются в целесообразности покупки ледоколов для США

Сделка по приобретению 11 финских ледоколов вызывает серьезные сомнения у Счетной палаты США. Как сообщает The New York Times, аудиторы не нашли подтверждений тому, что многомиллиардный контракт оправдан с точки зрения долгосрочных расходов.
Главным предметом критики стало отсутствие аналитических данных, которые могли бы объяснить необходимость закупки такого количества судов. Директор по контрактам и закупкам в сфере нацбезопасности Шелби Оукли заявила, что ведомство не располагает расчетами, позволяющими оценить финансовую устойчивость проекта.
Сделку объявили в октябре прошлого года. Тогда президент США Дональд Трамп сообщил о намерении приобрести у Финляндии 11 ледоколов почти за $7 млрд. Он подчеркивал, что финские верфи создают лучшие суда такого класса и что эти корабли должны обеспечить США доминирование в Арктике и доступ к ресурсам региона.
NYT отмечает, что в документах о контракте отсутствует план финансирования инфраструктуры для обслуживания ледоколов и подготовки экипажей. По данным береговой охраны, эти расходы могут достигнуть миллиардов долларов. Кроме того, контракт заключили без тендера — администрация Трампа сочла его соответствующим «общественным интересам», что позволило обойти конкурсные процедуры.
Оукли сравнила ситуацию с «победителем лотереи», который покупает дорогой особняк, но не может содержать его. Эксперты, опрошенные NYT, также считают, что США не нуждаются в таком количестве ледоколов. Для сравнения: у России сейчас 56 полярных судов, у Китая — пять.
Специалист Рональд О’Рурк указал, что внимание Трампа к российскому флоту не учитывает различия между странами. В арктических регионах России живут более двух миллионов человек, и ледоколы обеспечивают работу портов и судоходных линий. В арктической части Аляски проживает менее 20 тысяч американцев.
NYT напоминает, что в августе прошлого года Reuters сообщал о обсуждении идеи привлечь российские атомные ледоколы для поддержки проектов по добыче газа и СПГ на Аляске.
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