Аудиторы сомневаются в целесообразности покупки ледоколов для США

Сделку объявили в октябре прошлого года. Тогда президент США Дональд Трамп сообщил о намерении приобрести у Финляндии 11 ледоколов почти за $7 млрд. Он подчеркивал, что финские верфи создают лучшие суда такого класса и что эти корабли должны обеспечить США доминирование в Арктике и доступ к ресурсам региона.