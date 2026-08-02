В ГД рассказали о динамике подработок и росте заработков в креативном секторе

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рост интереса к креативным подработкам показывает, что эта сфера все заметнее входит в повседневную экономическую жизнь: в обществе есть запрос на крафтовость и живое человеческое взаимодействие как реакция на избыток однотипного визуального контента, генерируемого нейросетями. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).
«В сфере частичной занятости дизайнерам в среднем предлагают около 64,5 тыс. рублей в месяц, специалистам по продвижению в соцсетях — около 43 тыс., фотографам около 34,5 тыс. За год число откликов на вакансии фотографов выросло на 19%, дизайнеров на 13%, моделей на 8%. Эти цифры говорят о растущем интересе граждан к творческому труду как к источнику дополнительного и регулярного дохода», — указал он.
Такая динамика соответствует задачам закона о развитии креативных индустрий, вступившего в силу в феврале 2025 года, напомнил депутат. «Дизайнеры, фотографы, авторы цифрового контента, представители моды, рекламы, исполнительских искусств и других направлений получили возможность развивать свое дело в официально признанной государством отрасли», — отметил Говырин, который был один из инициаторов закона.
Рост числа откликов и высокий уровень предлагаемых выплат можно считать одним из первых рыночных сигналов развития этой сферы: закон создал общую правовую основу, благодаря которой творческие профессии заняли самостоятельное место в экономической политике страны, указал он. «Дальнейший результат будет зависеть от работы регионов, наполнения реестров, запуска программ и доступности информации для специалистов. Чем активнее эти механизмы применяются на местах, тем больше творческих проектов получают возможность перерасти из отдельных заказов в постоянную предпринимательскую деятельность», — отметил парламентарий.
ИИ в креативных индустриях.
В креативных индустриях нейросети используют не ради эксперимента, а чтобы быстрее делать черновики, монтировать, озвучивать, визуализировать идею, считает Говырин. «Например, ИИ может накидать 10 вариантов дизайна прихожей или кухни, а человек выберет и “докрутит” лучший», — подчеркнул он. В такой системе координат меняются роли и навыки: теперь важно не только уметь делать что-то вручную, но и грамотно ставить задачи ИИ, проверять результат, редактировать и сохранять авторский стиль, полагает депутат.
«Появляются новые бизнес модели: есть студии, которые специализируются на быстром выпуске контента для соцсетей, игр, рекламы. Или платформы, где продают не просто картинки, а готовые наборы стилей и промптов, по которым можно генерировать контент. Напомню, что с 1 сентября начитает свое действие закон о поддержке развития технологий ИИ в РФ, который обязывает владельцев ИИ-сервисов уведомлять пользователей о том, кому принадлежат права на сгенерированный контент, об условиях доступа к нему. При этом использование объектов авторского права для обучения моделей (если доступ был правомерным) нарушением не считается», — отметил Говырин.