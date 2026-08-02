В ГД рассказали о динамике подработок и росте заработков в креативном секторе

«Появляются новые бизнес модели: есть студии, которые специализируются на быстром выпуске контента для соцсетей, игр, рекламы. Или платформы, где продают не просто картинки, а готовые наборы стилей и промптов, по которым можно генерировать контент. Напомню, что с 1 сентября начитает свое действие закон о поддержке развития технологий ИИ в РФ, который обязывает владельцев ИИ-сервисов уведомлять пользователей о том, кому принадлежат права на сгенерированный контент, об условиях доступа к нему. При этом использование объектов авторского права для обучения моделей (если доступ был правомерным) нарушением не считается», — отметил Говырин.