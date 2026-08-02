Водителям на заметку: В России вступили в силу новые правила ОСАГО

Размеры компенсаций при оформлении европротокола остаются прежними: максимальная выплата может достигать 400 тысяч рублей при отсутствии разногласий и наличии фотофиксации. Если участники ДТП спорят, но есть подтверждающие материалы, сумма ограничивается 200 тысячами рублей. При отсутствии фотофиксации и согласии сторон выплата составляет до 100 тысяч рублей.