Названа стоимость самого дорогого летнего тура с детьми

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Самый дорогой тур с детьми летом 2026 года был продан за 3,1 млн рублей — за эту сумму трое взрослых с одним ребенком отдыхали две недели в городе Кемер. Об этом сообщил ТАСС директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олег Козырев.
«Самый дорогой тур с детьми этим летом обошелся в 3 064 700 рублей. Им стала поездка в турецкий Кемер из Москвы троих взрослых с одним ребенком, с проживанием в пятизвездочном отеле с питанием “ультра все включено” на 14 ночей», — сказал он.
Эксперт напомнил, что в 2025 году самой дорогой была поездка из Москвы в турецкий Белек. Она стоила 2,8 млн рублей.
Наиболее бюджетной этим летом стала семейная поездка в Адлер из Екатеринбурга. Двое взрослых с ребенком провели четыре ночи в трехзвездочном отеле без питания. Такой отпуск обошелся в 20,7 тыс. рублей. Самой бюджетной поездкой прошлым летом было путешествие из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург — его стоимость составила 18,4 тыс. рублей, рассказал Козырев.