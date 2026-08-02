Названа стоимость самого дорогого летнего тура с детьми

Наиболее бюджетной этим летом стала семейная поездка в Адлер из Екатеринбурга. Двое взрослых с ребенком провели четыре ночи в трехзвездочном отеле без питания. Такой отпуск обошелся в 20,7 тыс. рублей. Самой бюджетной поездкой прошлым летом было путешествие из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург — его стоимость составила 18,4 тыс. рублей, рассказал Козырев.