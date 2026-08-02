Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Кудряшовское» возместило ущерб экологии под Новосибирском на 2,3 млрд рублей

АО «Кудряшовское» (крупнейший в Новосибирской области свинокомплекс холдинга «Сибагро») полностью возместило ущерб, причиненный окружающей среде, на сумму более 2,3 млрд руб. Об этом сообщила прокуратура региона.

Источник: Magnific

По данным надзорного ведомства, денежные средства в размере 1,1 млрд руб. компания направила в федеральный бюджет, 1,2 млрд руб. — в бюджет Колыванского района Новосибирской области.

Как писал «Ъ-Сибирь», Новосибирский районный суд в августе 2025 года взыскал с АО «Кудряшовское» (крупнейший в регионе свинокомплекс холдинга «Сибагро») свыше 2,3 млрд руб. за загрязнение реки Амбы, уничтожение лесных насаждений и порчу почвы на площади свыше 2,5 га отходами IV-V классов опасности. Компания это решение обжаловала.

Как установило следствие, в апреле 2020 года экс-директор «Кудряшовского» Владимир Гавриленко под видом удобрения почв дал указание перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Топ-менеджеру предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям УК РФ — ст. 250 (загрязнение вод), 254 (порча земли) и 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Вину он не признал. Суд назначил Владимиру Гавриленко 1,5 года в колонии-поселении.