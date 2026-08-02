«Кудряшовское» возместило ущерб экологии под Новосибирском на 2,3 млрд рублей

Как установило следствие, в апреле 2020 года экс-директор «Кудряшовского» Владимир Гавриленко под видом удобрения почв дал указание перенести необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе. Топ-менеджеру предъявили обвинение по трем «экологическим» статьям УК РФ — ст. 250 (загрязнение вод), 254 (порча земли) и 261 (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Вину он не признал. Суд назначил Владимиру Гавриленко 1,5 года в колонии-поселении.