Более 24 млн пассажиров перевезли пригородные поезда Новосибирской области

В 2025 году пригородные электрички Новосибирской области перевезли 24,3 млн человек, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Новосибирскстат.
В границах Новосибирска поездки совершили 7,9 млн пассажиров. Лидером по популярности стал маршрут Речной вокзал — Бердск — Речной вокзал, им воспользовались 783 тысячи человек — на 11% больше, чем в 2024-м.
«В 2025 году пригородные поезда Новосибирской области перевезли 24,3 млн человек, это на 2,3% больше, чем годом ранее», — уточнили в ведомстве.
В статистической службе отметили, что пригородное сообщение остаётся социально значимым видом транспорта, позволяя жителям быстро добираться до пригородов и соседних регионов без пробок. Основные преимущества электричек — доступность, экологичность и соблюдение графика.
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