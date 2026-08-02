В Омске начали строительство апарт-отеля на месте бывшего картодрома ДОСААФ

В Омске стартовало строительство крупного апарт-отеля на месте бывшего картодрома ДОСААФ на улице 3-й Островской в Кировском округе.
Застройщиком выступает АО «Специализированный застройщик “Завод сборного железобетона № 6”», технический заказчик — ООО «ГеоТоп». В Госстройнадзор уже поступило извещение о начале работ.
Согласно проекту, восьмиэтажное здание будет включать 174 апартамента: 110 однокомнатных и 64 двухкомнатных. Проект не сразу получил одобрение: в ноябре прошлого года архитектурно-градостроительный совет Омской области отправлял концепцию на доработку, хотя городской архитектурный совет её поддерживал.
Напомним, что с 2019 года территория стояла заброшенной — теперь площадка обретает новую жизнь.