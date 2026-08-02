В Омске начали строительство апарт-отеля на месте бывшего картодрома ДОСААФ

Согласно проекту, восьмиэтажное здание будет включать 174 апартамента: 110 однокомнатных и 64 двухкомнатных. Проект не сразу получил одобрение: в ноябре прошлого года архитектурно-градостроительный совет Омской области отправлял концепцию на доработку, хотя городской архитектурный совет её поддерживал.