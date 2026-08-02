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В Омске переделывают улицу Пушкина с царской брусчаткой в основании

Дорогу нужно сдать к первому дню осени.

Источник: SuperOmsk.ru

Как обратил внимание «СуперОмск», в воскресенье, 2 августа 2026 года, дорожники приступили к снятию свежего асфальта на, казалось бы, уже отремонтированной улице Пушкина. Фрезерование идет не по всей дороге, а на различных участках.

Следом асфальтоукладчик наносит новый слой асфальта. Что именно привело к решению переделать верхний слой дорожного покрытия, пока неизвестно. По всей видимости, точки не прошли по толщине слоя или уклону.

Отметим, улица Пушкина — одна из немногих в Омске, где уложена и сохранилась брусчатка царских времен. Булыжники можно было увидеть в момент работ, после снятия старой «одежды».

Крепкое, но неровное основание, вероятно, добавило трудностей в работу оператора асфальтоукладчика. В таких условиях трудно держать контрактную толщину асфальта, сохраняя при этом равномерность.

Отметим, подрядчиком выступило ООО «Сибдор». Стоимость контракта составила порядка 183,6 млн рублей. В эти деньги входило обустройство пешеходной зоны тротуарной плиткой и асфальтирование.

К моменту публикации материала заказчик в лице УДХБ города Омска вынес подрядчику 4 штрафа по 100 тысяч рублей каждый с формулировкой «Ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом».

Срок исполнения контракта — 6 октября 2026 года.