Стало известно, что подорожало и подешевело в Башкирии

И, наоборот, стали доступнее за неделю макароны, мука, фруктово-ягодные, мясные и овощные консервы для детского питания, сметана, творог, баранина, свежие овощи, кефир, печенье, сыры, все виды колбас, бананы и так далее. За неделю цены на эти продукты снизились на 0,03- 5,67 процента.