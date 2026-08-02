Несмотря на общее падение турпотока, санатории Кубани остаются заполненными

Общее падение потока туристов в Краснодарский край в 2026 году в целом не сказалось на заполняемости санаториев. Некоторые из них демонстрируют 100%-ю загрузку, другие — более 90%. Такую точку зрения высказал председатель экспертного совета Ассоциации отельеров «Амос» Дмитрий Богданов во время круглого стола Медиа Группы РБК Юг и Северный Кавказ.
«Даже если поток в отели снизился, то санатории Краснодарского края на 3% увеличили число гостей. То есть мы видим прекрасно, что спрос на туры за здоровьем растет даже в нынешних условиях», — отметил Богданов.
Краснодарский край сохраняет первое место по количеству отдыхающих в санаториях. И их количество из года в год продолжает расти. По информации портала Санатории-России.рф, за первые полгода санатории Кубани посетили почти 800 тысяч человек.
В пятерку самых популярных регионов для поправки здоровья также вошли: Ставропольский край, Крым, Московская область и Башкортостан.
Богданов назвал санаторно-курортную отрасль перспективной для девелоперской деятельности. По его словам, спрос на здоровье будет расти еще как минимум 15 лет. На его актуализацию повлияла, в том числе, и эпидемия коронавирусной инфекции.
«В Сочи 36 скважин с минеральной водой, похожей на “Боржоми”, “Нарзан” или “Ессентуки”, и пока они не в полной мере работают на здоровье наших граждан. Потенциал огромный, но к решению задачи нужно подходить комплексно», — добавил он.
Ранее «Югополис» рассказывал, что в Сочи туристы выпивают около 5 млн литров собственной минеральной воды в год. Уникальные рекреационные ресурсы, включая месторождения целебных вод, по словам главы города Андрея Прошунина, составляют важную часть привлекательности курорта.
Добыча ведется из четырех ключевых источников, каждый из которых обладает собственным неповторимым химическим составом и свойствами. В границах города выявлено более 200 участков с гидроминеральными ресурсами, которые планируется последовательно вводить в эксплуатацию.