Организация крестного хода в Петербурге обойдется бюджету в 14,4 млн рублей

В конкурсной процедуре участвовали три компании. Один из претендентов предложил выполнить работы за 11,4 млн рублей, другой — снизил цену лишь на 30 тыс. рублей по сравнению с начальной стоимостью. Победителем признали участника, который согласился исполнить контракт по первоначальной цене, поскольку его заявка была признана наиболее соответствующей требованиям закупки.