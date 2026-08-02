Организация крестного хода в Петербурге обойдется бюджету в 14,4 млн рублей

Как следует из данных портала госзакупок, контракт был заключен в конце июля. Имя исполнителя не раскрывается.
Подрядчику предстоит организовать мероприятия на территории Александро-Невской лавры, площади Александра Невского и Невском проспекте. В перечень работ входит установка сцены, экранов и зрительских мест, а также полное сопровождение события — от разработки и печати буклетов до уборки территории после завершения праздника.
В конкурсной процедуре участвовали три компании. Один из претендентов предложил выполнить работы за 11,4 млн рублей, другой — снизил цену лишь на 30 тыс. рублей по сравнению с начальной стоимостью. Победителем признали участника, который согласился исполнить контракт по первоначальной цене, поскольку его заявка была признана наиболее соответствующей требованиям закупки.
Для сравнения, в 2025 году проведение аналогичных мероприятий обошлось городскому бюджету в 12 млн рублей. День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского имеет статус официального городского праздника и финансируется из бюджета Петербурга.