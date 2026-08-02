На Украине начали вводить лимиты на продажу дизельного топлива

Украинские сети автозаправочных станций начали ограничивать продажу дизельного топлива одному покупателю на фоне дефицита и перебоев с поставками, сообщает украинское издание Delo.
По данным издания, некоторые операторы уже ввели ограничения, а в ближайшее время их число может увеличиться. За одну заправку клиентам отпускают от 50 до 100 л дизельного топлива. В первую очередь новые правила действуют на трассовых АЗС, где обычно заправляются грузовики и дальнобойщики.
Как сообщил Delo независимый эксперт, лимит в 100 л действует в сети ОККО. При этом представители сети сообщили на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что лимит 100 литров касается исключительно отпуска горючего в канистры и не распространяется на заправку автомобилей.
По данным издания, причиной нехватки топлива стала ситуация с ценами. Разница между стоимостью дизеля на нефтебазах и на автозаправках заметно сократилась, поэтому перевозчикам стало выгоднее покупать топливо непосредственно на АЗС. Также среди причин дефицита издание называет сокращение поставок на Украину, ограниченное предложение на европейском рынке, а также обмеление Дуная, осложнившее доставку топлива речным транспортом.
Дополнительное давление на рынок оказывает высокий спрос на дизель в Европе, пишет Delo.ua. При этом возможности нарастить импорт из других стран ограниченны: свободных объемов в Казахстане практически нет, а поставки из стран Персидского залива осложнены ситуацией на мировом рынке.
По данным за 30 июля, на Украине за неделю цена А-95 выросла на 4,3 грн/л (7,73 ₽) — до 80,88 грн/л (145,37 ₽), а дизельное топливо подорожало на 9,34 грн/л (16,79 ₽), достигнув 88 грн/л (158,17 ₽). При этом в отдельных сетях АЗС стоимость дизеля выросла на 16 грн/л (28,76 ₽). По состоянию на 31 июля средняя стоимость бензина АИ-95 составляла около 81,50 грн за литр (155 ₽), а дизельного топлива — 90,55 грн за литр (172 ₽). Как пишет TCH, cамые высокие цены фиксируются на АЗС OKKO, WOG и SOCAR. Дешевле всего заправка обходится на АЗС «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».
По словам директора консалтинговой компании «А-95» Сергея Куюна агентству УНИАН, дефицит может быть также связан с введением стандарта Е10: с 1 июля весь бензин на Украине должен содержать до 10% биоэтанола, согласно нормам Европейского союза. По его оценке, рынок приспособится к текущей ситуации примерно через месяц-полтора.
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