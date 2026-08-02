На Украине начали вводить лимиты на продажу дизельного топлива

По данным за 30 июля, на Украине за неделю цена А-95 выросла на 4,3 грн/л (7,73 ₽) — до 80,88 грн/л (145,37 ₽), а дизельное топливо подорожало на 9,34 грн/л (16,79 ₽), достигнув 88 грн/л (158,17 ₽). При этом в отдельных сетях АЗС стоимость дизеля выросла на 16 грн/л (28,76 ₽). По состоянию на 31 июля средняя стоимость бензина АИ-95 составляла около 81,50 грн за литр (155 ₽), а дизельного топлива — 90,55 грн за литр (172 ₽). Как пишет TCH, cамые высокие цены фиксируются на АЗС OKKO, WOG и SOCAR. Дешевле всего заправка обходится на АЗС «БРСМ-Нефть» и «Укрнефть».