В ФРГ объяснили кризис в стране потерей лидерства и ситуацией с бюджетом

БЕРЛИН, 2 августа. /ТАСС/. Глава Минтруда Германии Бербель Бас увязала рост безработицы в стране и проблемы в промышленности с внешними факторами, потерей технологического лидерства, а также катастрофической ситуацией с бюджетом и призвала к масштабным инвестициям для стабилизации рынка труда.
«Мы совершенно ясно видим, что крупные концерны автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сейчас сокращают рабочие места, и этот процесс растянется на несколько лет. Мы признаем, что эти отрасли находятся под мощнейшим давлением. Это связано с цепочками поставок, пошлинами, ценами на энергоносители и отчислениями на социальное страхование», — сказала Бас в интервью телеканалу ZDF, комментируя сообщения о том, что число безработных в ФРГ превысило отметку 3 млн. При этом она отметила, что текущая ситуация ее особенно тревожит, поскольку сейчас сокращаются даже места для производственного обучения. «А мы обязаны предложить молодому поколению альтернативу», — констатировала министр.
Говоря о потере избирателей СДПГ в пользу партии «Альтернатива для Германии», Бас сослалась на геополитическую и экономическую ситуацию в стране. «Вокруг нас идет несколько войн. У нас катастрофическая ситуация с бюджетом. И это, кстати, те самые условия, с которыми столкнулась бы и АдГ в случае успеха на выборах. Почему-то совершенно упускают из виду, что войны вокруг нас напрямую влияют на нашу экономику, и что мы потеряли технологическое лидерство во многих сферах. Китай и другие страны нас обогнали», — подчеркнула глава Минтруда ФРГ, добавив, что над эти необходимо работать.
В этой связи она призвала инвестировать «в эти перспективные отрасли будущего, чтобы снова защитить рабочие места и сохранить производства». «Бюрократия — это то, что обременяет многих, но сокращение бюрократии — лишь малая часть проблемы. Я считаю, что необходимо в первую очередь вернуть людям веру в то, что их рабочие места и их существование в безопасности, что они смогут оплачивать аренду жилья», — резюмировала Бас.
В последние годы Германия переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа и конфликта вокруг Ирана.