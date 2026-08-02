В ФРГ объяснили кризис в стране потерей лидерства и ситуацией с бюджетом

Говоря о потере избирателей СДПГ в пользу партии «Альтернатива для Германии», Бас сослалась на геополитическую и экономическую ситуацию в стране. «Вокруг нас идет несколько войн. У нас катастрофическая ситуация с бюджетом. И это, кстати, те самые условия, с которыми столкнулась бы и АдГ в случае успеха на выборах. Почему-то совершенно упускают из виду, что войны вокруг нас напрямую влияют на нашу экономику, и что мы потеряли технологическое лидерство во многих сферах. Китай и другие страны нас обогнали», — подчеркнула глава Минтруда ФРГ, добавив, что над эти необходимо работать.