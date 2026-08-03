Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 3 августа после выходных

Национальный банк изменил курсы валют на 3 августа, понедельник. В частности, после выходных курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 3 августа, Национальным банком были определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9058 белорусского рубля, 1 евро — 3,3429 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6630 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими в пятницу, 31 июля, субботу, 1 августа, и воскресенье, 2 августа, курс доллара стал ниже, курс евро и курс российского рубля подросли в понедельник, 3 августа. Сильнее в сторону понижения изменился курс американской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0075 белрубля, курс евро подрос на 0,0027 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0006 белрубля.
Тем временем некоторые белорусы могут получить доплату работая непостоянно.