Пекин ответил Западу насчет «китайского шока 2.0»

В документе также опровергаются ключевые тезиса критиков. В частности, Пекин объясняет, что промышленные субсидии не имеют прямой связи с избытком мощностей. Также, по мнению китайских властей, большие объемы экспорта и торговый профицит не являются доказательством избыточности. Утверждение о том, что «недостаточный внутренний спрос в Китае ведет к перепроизводству», также не соответствует действительности, считают в Китае, поскольку страна является не только производителем и «мировой фабрикой», но и потребителем, а также «мировым рынком».