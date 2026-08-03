Пекин ответил Западу насчет «китайского шока 2.0»

Министерство коммерции Китая ответило на опасения экономистов Запада насчет риска повторения «китайского шока» — бума импорта дешевых товаров китайского производства, пережитого мировой экономикой в конце 1990-х и начале 2000-х. Позиция ведомства изложена в докладе под названием «Позиция Китая по вопросу так называемых избыточных мощностей», его содержание приводит Xinhua.
«США и другие западные страны заговорили о так называемом “китайском шоке 2.0”, ложно обвиняя Китай в том, что его промышленное развитие угрожает монополии западных стран и сужает пространство для развития стран Глобального Юга. Это утверждение не подкреплено фактами и совершенно несостоятельно», — сказано в документе.
Пекин напомнил, что на долю Китая более десяти лет приходится около 30% мирового экономического роста, «что делает его важнейшим двигателем мировой экономики».
«В прошлом большой рынок и низкая себестоимость производства в Китае обеспечивали миру “рыночные дивиденды”. Сегодня Китай продолжает приносить миру еще большие “рыночные дивиденды”, а также “дивиденды развития”, выступая в качестве оплота стабильности и центра глобальной промышленной кооперации», — настаивает Минкоммерции КНР.
В заявлении министерства поясняется, что бурное развитие современных отраслей промышленности Китая обусловлено инновациями, а стабильная работа китайской промышленности опирается на углубление реформ.
Отвечая на обвинения в том, что китайское производство нарушает глобальные рынки, Минкоммерции подчеркнуло, что некоторые страны и экономики, обеспокоенные падением своей конкурентоспособности, политизируют торгово-экономические вопросы и раздувают тему «избыточных мощностей» как предлог для введения ограничительных мер против Пекина. Китайские власти предупредили, что подобный протекционизм нарушает мировой экономический порядок, подрывает стабильность глобальных цепочек поставок и несет долгосрочные риски для роста мировой экономики.
Первый «китайский шок» произошел после серии либеральных реформ в 1990-х годах и вступления Китая во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году. Это привело к тому, что США потеряли более 2 млн рабочих мест с 1999 по 2011 год, поскольку производители мебели, игрушек и одежды не выдержали конкуренции. Западные страны выделили миллиарды долларов на поддержку стратегических отраслей и ввели либо угрожали ввести тарифы на импорт из Китая.
В документе также опровергаются ключевые тезиса критиков. В частности, Пекин объясняет, что промышленные субсидии не имеют прямой связи с избытком мощностей. Также, по мнению китайских властей, большие объемы экспорта и торговый профицит не являются доказательством избыточности. Утверждение о том, что «недостаточный внутренний спрос в Китае ведет к перепроизводству», также не соответствует действительности, считают в Китае, поскольку страна является не только производителем и «мировой фабрикой», но и потребителем, а также «мировым рынком».
В заключение китайская сторона заявила, что модернизация промышленности Китая представляет собой не «китайский шок 2.0», а «китайские возможности 2.0» для всего мира, и призвала все Запад придерживаться принципов взаимной выгоды, уважать рыночные правила и совместно отстаивать открытое глобальное сотрудничество в цепочках поставок.
Ранее Bloomberg и Reuters со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая и отчеты аналитиков псиали, что в апреле темпы роста экономики Китая замедлились по всем направлениям, а приток инвестиций снова начал снижаться, поскольку рост экспорта больше не компенсирует сокращения внутреннего потребления.
The Wall Street Journal весной 2024 года рассказала об опасениях экономистов из-за возможного второго «китайского шока». Свои прогнозы они объясняли тем, что Китай для решения экономических проблем наращивает выпуск товаров, значительно превышая внутренний спрос. Страны мира во второй раз переживут наплыв китайского импорта, пришли к выводу эксперты, поскольку теперь Китай конкурирует в выпуске высокотехнологичной продукции — автомобилей, компьютерных чипов и сложном машиностроении.
Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с РБК напомнил, что США со времен первого «китайского шока» ввели санкции против китайской экономик. В случае еще одного наплыва товаров их, скорее всего, усилят, предположил эксперт.
По данным Financial Times, новый «китайский шок» может ударить по самому Китаю. На фоне усиления производства заводы по всей стране, занимающиеся производством начального уровня, вынуждены инвестировать в автоматизацию и сокращать персонал. Экономисты прогнозируют, что это приведет к болезненному процессу отказа от дешевого и трудоемкого производства, которое лишит работы миллионы человек. Прежде конкурентным преимуществом Китая была дешевая рабочая сила, но теперь, как говорится в публикации, производство переходит в другие страны Юго-Восточной Азии.
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