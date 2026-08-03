Bild: рекордное обмеление Рейна поставило под угрозу грузовые перевозки в ФРГ

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Исторический минимум уровня воды в Рейне зафиксирован в Германии. Это поставило под угрозу грузовые перевозки, сообщила газета Bild.
По информации издания, уровень воды в Рейне упал до исторического минимума. В Дуйсбург-Рурорте, Дюссельдорфе и Кёльне зафиксированы антирекорды. Это повлекло за собой серьезные последствия для судоходства, отмечает газета. 2 августа в полдень уровень воды в Дуйсбург-Рурорте составлял всего 149 см — на 2 см ниже предыдущего минимума, зафиксированного 17 августа 2022 года. В Дюссельдорфе уровень воды также опустился до нового рекордного минимума — 21 см. Это на 2 см ниже прошлого антирекорда.
В Кёльне исторический минимум был достигнут еще 1 августа. Несмотря на то, что фарватер глубже, чем измеряемый уровень воды, многие грузовые суда больше не могут ходить по Рейну с полной загрузкой. Данная проблема негативно влияет на всю экономику. Некоторые суда берут лишь около одной пятой части привычного объема груза, пояснил руководитель внешнего ведомства Управления водных путей и судоходства Рейна Маркус Нойманн. «Для крупных танкеров это, по сути, вообще перестает быть рентабельным», — констатировал он.
Причина ситуации, по словам эксперта, заключается в затяжной засухе и отсутствии дождей в последние месяцы. «Это приводит к тому, что в Рейне и других реках не хватает воды», — сказал Нойманн. Ощутимого улучшения в ближайшие недели он не ожидает. Министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Оливер Кришер требует выделить финансирование на дальнейшее углубление фарватера между Дуйсбургом и Кёльном. Администрация водных путей и судоходства не может реализовать готовый к строительству второй участок между Крефельдом и Дюссельдорфом, так как правительство ФРГ урезало финансирование в 2025 году.
Между тем проблемы начались и у пассажирских судов, замечает издание. В традиционном лодочном конвое во время фестиваля фейерверков «Кёльнские огни» из-за маловодья приняло участие значительно меньше судов, чем планировалось. Кроме того, в субботу вечером, незадолго до начала мероприятия, недалеко от Кёльна село на мель круизное речное судно. В Бонне прекратил работу автомобильный паром между районами Бад-Годесберг и Нидердоллендорф.
На протяжении последних недель Европа борется с беспрецедентной волной экстремальной жары и засухи, которые спровоцировали масштабные лесные пожары. Наиболее критическая ситуация складывается в туристических регионах Средиземноморья, где огонь уже уничтожил тысячи гектаров леса, привел к эвакуации местных жителей и туристов, а также унес человеческие жизни. Для борьбы со стихией задействованы сотни пожарных расчетов и специальная авиация из нескольких стран ЕС.