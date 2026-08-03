Bild: рекордное обмеление Рейна поставило под угрозу грузовые перевозки в ФРГ

Причина ситуации, по словам эксперта, заключается в затяжной засухе и отсутствии дождей в последние месяцы. «Это приводит к тому, что в Рейне и других реках не хватает воды», — сказал Нойманн. Ощутимого улучшения в ближайшие недели он не ожидает. Министр транспорта Северного Рейна-Вестфалии Оливер Кришер требует выделить финансирование на дальнейшее углубление фарватера между Дуйсбургом и Кёльном. Администрация водных путей и судоходства не может реализовать готовый к строительству второй участок между Крефельдом и Дюссельдорфом, так как правительство ФРГ урезало финансирование в 2025 году.