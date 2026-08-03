Нефть дешевеет на фоне объявленных Трампом переговоров с Ираном: цена упала на 8,2 процента

Нефть начала дешеветь ночью 3 августа на фоне заявлений президента США Дональда Трампа об Иране. Цена на марку Brent опустилась уже на 8,2 процента. Сейчас нефть стоит 82,66 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Особенно заметно снижается цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent. Она упала почти на 8,3 процента в сравнении с показателями предыдущего закрытия.
Текущая стоимость нефти Brent соразмерна значениям 16 июля. До 3 августа цена на марку была куда выше.
Напомним, что немногим ранее Дональд Трамп анонсировал скорые переговоры с иранской стороной. Он утверждает, что беседа должна пройти уже 3 августа. По данным президента США, технические группы от обеих стран активно работают над будущими мирными инициативами.