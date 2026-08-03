Telegraph: Британии грозит рецессия в экономике из-за конфликта вокруг Ирана

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Британская экономика может столкнуться с рецессией, если Ормузский пролив останется закрытым до весны 2027 года. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на отчет консалтинговой компании EY.
По ее данным, в 2027 году экономика Соединенного Королевства может просесть на 0,2% в случае затягивания конфликта вокруг Ирана. При таком сценарии первые два квартала 2027 года завершатся отрицательным ростом, добавило издание. Газета отметила, что экономический спад может спровоцировать инфляцию. Согласно прогнозу EY, темпы инфляции могут вырасти более чем в два раза — до 6,4%.
В марте занимавшая тогда пост министра финансов Великобритании Рейчел Ривс сообщила, что рост ВВП страны в 2026 году составит 1,1% вместо 1,4%, как ожидалось ранее. По ее словам, в 2027 году экономика королевства должна вырасти на 1,6%.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.