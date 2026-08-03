Telegraph: Британии грозит рецессия в экономике из-за конфликта вокруг Ирана

По ее данным, в 2027 году экономика Соединенного Королевства может просесть на 0,2% в случае затягивания конфликта вокруг Ирана. При таком сценарии первые два квартала 2027 года завершатся отрицательным ростом, добавило издание. Газета отметила, что экономический спад может спровоцировать инфляцию. Согласно прогнозу EY, темпы инфляции могут вырасти более чем в два раза — до 6,4%.