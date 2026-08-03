Глава Chevron заявил о рисках для нефтяной индустрии из-за конфликта в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Глава нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт предупредил о «в высшей степени реальных» рисках для мировой нефтяной промышленности из-за продолжающихся боевых действий на Ближнем Востоке.
«Проблемы, связанные с конфликтом в Ормузском проливе, продолжаются, каждый день происходит новое развитие событий. Мы видим риски и неопределенности не только в Ормузском проливе, но и в Красном море, и в Черном море. Некоторые из этих вызовов расширились, и риски для поставок в высшей степени реальны», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вирт добавил, что ситуация на энергетических рынках остается «хрупкой и неопределенной».
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.