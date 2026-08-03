Глава Chevron заявил о рисках для нефтяной индустрии из-за конфликта в Иране

«Проблемы, связанные с конфликтом в Ормузском проливе, продолжаются, каждый день происходит новое развитие событий. Мы видим риски и неопределенности не только в Ормузском проливе, но и в Красном море, и в Черном море. Некоторые из этих вызовов расширились, и риски для поставок в высшей степени реальны», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.