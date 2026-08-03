Глава Минэкономики ФРГ предложила оплатить газовый резерв из бюджета

Этот вопрос, как пояснила министр, еще предстоит обсудить как внутри коалиции, так и с участниками рынка. Глава экономического ведомства ФРГ подчеркнула, что не хочет накладывать дополнительное финансовое бремя на предприятия, которые и без того находятся «в сложных конкурентных условиях». «На примере текущего кризиса на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива мы видим, насколько волатильны мировые энергетические рынки, включая газовый, и как сильно они подвержены резким колебаниям цен», — констатировала Райхе. Она напомнила, что закачка газа в хранилища — это прежде всего прямая обязанность самой отрасли.