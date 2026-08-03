Глава Минэкономики ФРГ предложила оплатить газовый резерв из бюджета

БЕРЛИН, 3 августа. /ТАСС/. Министр экономики Германии Катерина Райхе предложила изменить схему финансирования планируемого стратегического резерва газа: вместо введения целевого сбора с потребителей средства могут выделить из государственного бюджета.
Райхе назвала вопрос финансирования открытым. По ее словам, целевые сборы обременяют всех, кто закупает газ. «Существует два варианта финансирования. Первый — это целевой сбор, второй — финансирование из бюджета», — заявила Райхе в интервью DPA, добавив, что также возможна смешанная модель.
Этот вопрос, как пояснила министр, еще предстоит обсудить как внутри коалиции, так и с участниками рынка. Глава экономического ведомства ФРГ подчеркнула, что не хочет накладывать дополнительное финансовое бремя на предприятия, которые и без того находятся «в сложных конкурентных условиях». «На примере текущего кризиса на Ближнем Востоке и фактического закрытия Ормузского пролива мы видим, насколько волатильны мировые энергетические рынки, включая газовый, и как сильно они подвержены резким колебаниям цен», — констатировала Райхе. Она напомнила, что закачка газа в хранилища — это прежде всего прямая обязанность самой отрасли.
«Однако возможны кризисные ситуации, когда из-за экстремальных сценариев поставки энергоносителей в Германию будут нарушены или полностью прекращены», — указала она, упомянув диверсии на трубопроводах в Балтийском море и атаку на электросетевую инфраструктуру в Берлине в начале 2026 года. «Чтобы застраховаться от таких крайних сценариев, мы предусматриваем передачу части наших хранилищ в государственный резерв, изолированный от коммерческого рынка», — сказала Райхе, уточнив, что соответствующие законопроекты планируется провести через парламент до конца года.
В начале июля представитель министерства экономики и энергетики ФРГ объявила, что объем газового резерва для обеспечения безопасности поставок в чрезвычайных ситуациях составит 24 млрд кВт-ч. Это эквивалентно примерно 10% от общей мощности газохранилищ Германии. Тогда представитель ведомства заявляла, что для финансирования резерва планируется ввести сбор с потребителей. Подземные хранилища газа служат буфером на случай дефицита поставок.
Уровень заполненности газохранилищ Германии составляет 47%. В начале июля ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) пояснила, что причинами этого стали высокий уровень отбора газа в конце прошлой зимы, а также резко выросшие цены на газ. Чем выше стоимость газа летом, тем менее выгодной для оптовиков становится закачка сырья в хранилища. По расчетам INES, при нормальной или теплой зиме для обеспечения стабильного снабжения достаточно, чтобы к 1 ноября хранилища были заполнены на 76%. Однако в случае аномально холодной зимы ситуация может кардинально измениться.